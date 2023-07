Chemnitzer Weinfest eröffnet: Großer Besucherandrang am ersten Abend

Chemnitz - In Chemnitz wird wieder gefeiert, getrunken und gelacht: Das längste Weinfest Sachsens öffnete am Freitag seine Tore.

Veranstalter André Gruhle will mit dem 34. Weinfest wieder zahlreiche Besucher in die Innenstadt locken. "Wir wollen, dass die City lebt und bebt", sagt er.

Trotz des durchwachsenen Wetters war das "Weindorf" am ersten Abend gut besucht. Hunderte Menschen schlenderten an den verschiedenen Wein-Ständen vorbei, suchten am späteren Abend unter den Schirmen Schutz vor dem Regen.

Das Chemnitzer Weinfest läuft noch bis zum 13. August. © Ralph Kunz

Beim diesjährigen Weinfest gibt es auch eine Neuerung: Erstmals eröffnet auf dem Jakobikirchplatz eine Weinlounge.

Dort finden verschiedene Themenabende statt, wie beispielsweise die "Italienische Nacht". In entspannter Atmosphäre sollen insbesondere junge Leute durch die Weinlounge angelockt werden.



Ein weiteres großes Highlight ist am 6. August geplant. An diesem Tag lädt das Weinfest zu einem großen Picknick. Von 11 bis 17 Uhr können die Besucher mit einem Picknickkorb einem Konzert lauschen.

"Außerdem wird es eine Open Stage geben, wo Ihr als Künstler Eure Talente zeigen könnt. Bringt Eure Instrumente mit und lasst die Session beginnen", lädt der Veranstalter ein.

Übrigens: Im vergangenen Jahr stellte das Weinfest in Chemnitz einen Rekord auf. Mit deutlich über 80.000 Besuchern an 24 Tagen war das "Weindorf" so beliebt wie nie zuvor. Bleibt abzuwarten, ob das Event in diesem Jahr noch mehr Besucher anlockt.