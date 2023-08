Chemnitzer "Wooosn" engagiert sich für Lukas Stern e.V.

Henrik Bonesky mit Zeltmeister Jens Irmscher (44) beim Zeltaufbau. © Maik Börner

Auf dem Hartmannplatz herrscht reges Treiben. Wooosn-Organisator Henrik Bonesky (45) und seine Mitarbeiter arbeiten fleißig am Aufbau des Festzeltes.

"Es ist schon wirklich gut gebucht. Wir haben ja auch wirklich bis zu 1000 Mann im Zelt", so Bonesky.

Bis zum Start am 8. September gibt es aber noch viel zu tun. Neben neuem Essen arbeitet die Wooosn erstmals mit dem gemeinnützigen Verein Lukas Stern zusammen. "Wir möchten einen Abend für Menschen mit Behinderung machen und für solche, die unverschuldet in Not geraten sind. Für Menschen, die sonst so nicht den Zugang haben", so Bonesky.

Auch die Sparkasse und die Volksbank beteiligen sich an der gemeinnützigen Organisation. Die Anmeldung findet über den Verein Lukas Stern satt.

Die Wooosn wären aber nicht die Wooosn ohne passende Aftershow-Party. Erstmalig findet diese im Café am Luxor statt. "Es sind noch viele Widrigkeiten zu lösen. Es ist noch kein Strom angeschlossen. Es ist alles wieder auf die letzte Rille", so Bonesky.