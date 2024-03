Das sind die Chemnitzer Sportler des Jahres

Die Niners konnten den Preis zur Mannschaft des Jahres bereits zum sechsten Mal in Folge entgegennehmen. Der ehemalige Kapitän Malte Ziegenhagen (32) überreichte den Preis. Mit einem Filmbeitrag wurde an Eiskunstlauftrainer-Legende Jutta Müller († 2023) erinnert.

Der "Chemmy der Herzen" (Publikumspreis) ging an die Sportlerinnen des Chemnitzer "Club Heinrich", einer Einrichtung der Mobilen Behindertenhilfe unter dem Dach der Stadtmission. Diese nahmen 2023 an den Special Olypmpic World Games und brachten auch einige Medaillen mit nach Hause.

Auch OB Sven Schulze (52, SPD) nahm an der Gala teil und hatte eine Neuigkeit zu verkünden: "Am 11. Juni wird eine Chemnitzer Stadtauswahl gegen die Parlaments-Fußballmannschaft FC Bundestag in Berlin antreten." Der OB selbst will mitkicken. Trainer wird CFC-Legende Ulf Mehlhorn (55) sein. Na dann: Sport frei!