Deshalb blieben die Straßenlampen in Chemnitz dunkel

Chemnitz - Am Dienstagabend ist in einigen Chemnitzer Stadtteilen die Straßenbeleuchtung teilweise ausgefallen.

Die Fürstenstraße auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Die Gehwege werden nur von den Hauseingängen etwas beleuchtet. © Haertelpress/Harry Härtel

Von dem Ausfall waren unter anderem der Sonnenberg, Adelsberg, Altchemnitz, der Kaßberg, Schloßchemnitz, das Zentrum sowie Ebersdorf und Hilbersdorf betroffen.

Hier lagen zahlreiche Straßenzüge plötzlich im Dunkeln.

Bei der zuständigen Inetz GmbH war das Problem schon am Abend bekannt. Die Ursache für den Ausfall war offenbar ein Gewitter, was am späten Nachmittag über der Stadt tobte. Ein Blitzschlag in den Zentralrechner könnte die Beleuchtungssteuerung lahmgelegt haben, weshalb beim Dunkelwerden auch die Straßenlampen dunkel blieben.

"Weitere dezentral gesteuerte Leuchten waren von dieser Störung nicht betroffen. Betroffen waren fast alle Stadtteile, hauptsächlich zentrumsnahe Gebiete, aber diese auch nicht flächendeckend", teilte EINS Energie auf Anfrage mit.

Die Reparatur soll am Mittwoch erfolgen.