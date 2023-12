Diese Demo sorgt am Montag in Chemnitz für Verkehrs-Einschränkungen

Auf der Brückenstraße treffen sich am morgigen Montag zahlreiche Landwirte mit ihren Traktoren. © Sven Gleisberg

Wie die Polizei Chemnitz am Sonntag mitteilte, soll die angezeigte Versammlung am Montag zwischen 10 und 12 Uhr in der Brückenstraße stattfinden.

Dabei werden unter anderem Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge im Stadtgebiet Chemnitz erwartet.

"In diesem Zusammenhang soll es unter anderem drei zentrale Treffpunkte der Versammlungsteilnehmer und deren Fahrzeugen geben, so im Chemnitz Center sowie in den Gewerbegebieten in Mittelbach und Niederdorf", teilte die Polizei mit. Von dort wird ab etwa 8 Uhr in Gruppen zum Versammlungsort in der Brückenstraße gefahren.

Daher wird es bereits ab Vormittag in der Brückenstraßen sowie im Stadtgebiet zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. Auch auf den entsprechenden An- und Abfahrtswegen, zu denen unter anderem auch die Leipziger Straße, Zwickauer Straße und Stollberger Straße gehören, müssen Autofahrer mit entsprechenden Behinderungen rechnen.

Die Polizeidirektion Chemnitz wird die Versammlung absichern und bereitet sich derzeit auf einen entsprechenden Einsatz vor.