Ein Tag nach Verkaufsbeginn: So läuft in Chemnitz der Feuerwerksverkauf

Chemnitz - Der Verkaufsbeginn von Feuerwerkskörpern am Donnerstag sorgte bundesweit für großen Ansturm. Mittlerweile ist der Zulauf zumindest in Chemnitz ein wenig abgeschwächt.

Der Ansturm beim Feuerwerksverkauf war groß: Mitarbeiter Enrico Sterl (42) räumt den Nachschub bei Pyro24 ein. © Maik Börner

"Am Donnerstagmorgen war der Andrang unerwartet hoch", sagt Enrico Sterl, Mitarbeiter von PYRO24 in der Schumannstraße. "Ab 8.30 Uhr standen die Leute an - bis raus auf die Straße. Das war heute nicht so."

Besonders beliebt seien - wie in jedem Jahr - bunte Raketensets. Aber auch die "Super-Böller" werden gern gekauft.

"Wir haben dieses Jahr auch ein paar Artikel, die als umweltfreundlich gekennzeichnet sind. Die Leute erkundigen sich aber eher nach der Lautstärke und dem Tierschutz."