Ex-Bundespräsident Gauck auf Stippvisite in Chemnitz

Chemnitz - Altbundespräsident Joachim Gauck (83) hat am gestrigen Samstag in Chemnitz an die Ereignisse des 17. Juni 1953 erinnert. Er besuchte die Gedenkstätte für die Opfer des Stalinismus, um dort einen Kranz niederzulegen.

Am Mahnmal für die Opfer des Stalinismus an der Hohen Straße legte Joachim Gauck (83, M.) einen Kranz nieder. Auch dabei: OB Sven Schulze (52, SPD). © Kristin Schmidt

Gauck zollte den Frauen und Männern des Volksaufstandes Respekt, welche vor 70 Jahren zu Zehntausenden in der damaligen DDR auf die Straße gegangen waren, zum Teil unter Lebensgefahr.



Anschließend informierte er sich auf dem Kaßberg über die Arbeiten am künftigen Gedenkort Kaßberg-Gefängnis.

"In seiner Rede erinnerte Gauck an damalige Streiks in den Chemnitzer Fabriken und den Werften seiner Heimatstadt Rostock, die sich nicht nur gegen Normerhöhungen und soziale Missstände gerichtet hatten, sondern auch gegen die Unfreiheit", so Jürgen Renz, Vorsitzender des Vereins Lern- und Gedenkort.