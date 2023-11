Verband schimpft über Bahn-Chaos: "Chemnitz fast vom schnellen Regionalverkehr abgehängt"

Auch der SEV zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und Chemnitz-Siegmar sorgt für Ärger. © Kristin Schmidt

Ärgerlich - doch viel problematischer findet Haubold die fehlende Abstimmung zwischen Bahn und SEV. Das Problem: Der Bus würde nicht auf einen Zug warten, der nur einige Minuten Verspätung hat.

"Das Service-Personal am Bahnhof Chemnitz-Siegmar berichtete mir, dass es die Anweisung der MRB gebe, dass die Busse nicht mehr warten sollen. Dies würde den Betriebsablauf durcheinanderbringen. Dabei sind die Busse insbesondere am Abend bei wenig Verkehr in der Stadt immer zehn bis 15 Minuten früher am Hauptbahnhof als im Fahrplan angegeben. Es wäre also noch genug Luft im Fahrplan gewesen, mindestens fünf Minuten auf die Fahrgäste des Zugs zu warten", so Haubold.

Zudem kritisiert der Fahrgastverband auch die Deutsche Bahn, die für die Baustellen verantwortlich ist. Teilweise befinden sich auf der Strecke Dresden - Hof mehrere Baustellen gleichzeitig. Bedeutet: Fahrgäste müssen von Dresden nach Hof mehrmals in einen SEV-Bus umsteigen.

"Da fragt man sich schon, was das Baustellenmanagement der DB Netz geritten hat, auf einer Strecke mehrere Vollsperrungen gleichzeitig einzuplanen. Die Fahrgäste hatte man dabei sicher nicht im Blick", beschwert sich Markus Haubold.

Laut dem Fahrgastverband ist Chemnitz fast komplett vom schnellen Regionalverkehr abgehängt. Daher fordert Haubold nun einen "stabilen Betrieb auf allen Linien der MRB". "Zudem fordern wir DB Netz auf, ihre Baustellen besser abzustimmen und nicht mehrere gleichzeitige Streckensperrungen auf einer Strecke durchzuführen."