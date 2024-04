Feierliches Anbaden in Chemnitz: Neuer Sprungturm wartet auf Besucher

Chemnitz - Gäste können sich nicht nur an Chemnitzer Brunnen, sondern auch bald wieder im Rabensteiner Stausee erfrischen: Die Badesaison startet am 28. April inklusive großem Anbaden. Zudem gibt es auch in diesem Jahr ein paar Neuerungen, auf die sich Wasserratten in Chemnitz einstellen können.