05.03.2023 17:21 Friedenstag in Chemnitz: Die Stadt setzt Zeichen

Zum 22. Mal erinnert die Stadt Chemnitz am 5. März an die Bombenangriffe 1945. Zahlreiche Veranstaltungen luden in die Stadt ein.

Von Stefan Graf

Chemnitz - Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen wie dem "PEACE"-Lauf, Lesungen, Ausstellungen und Aktionen beging Chemnitz am Sonntag den 22. Friedenstag. Erinnert wurde an die Bombenangriffe vom 5. März 1945, die eines der düstersten Kapitel der Stadt markieren. Vertreter aus Verwaltung, Politik und Kirchen legten am Morgen Kränze auf dem Städtischen Friedhof nieder. © Uwe Meinhold Bürgermeister Ralph Burghart (52, CDU) erinnerte bei der Kranzniederlegung auf dem Städtischen Friedhof an die immensen Folgen für Einwohner und Stadtbild. Auf dem Neumarkt startete ein besonderer Friedenslauf: Zwei Gruppen absolvierten jeweils zehn Kilometer und liefen dabei eine Strecke in Form des Peace-Zeichens. Im begehbaren Friedenskreuz vor dem Rathaus gab es mehrere Ausstellungen und Illustrationen zu den Themen Bücherverbrennung oder Krieg in der Ukraine zu sehen. Schüler aus Chemnitz stellten auf der Neumarkt-Bühne ihre Friedensbanner vor. © Uwe Meinhold Neben Lesungen und Musikeinlagen gibt es am Abend eine weitere große Gedenkveranstaltung am Rathaus sowie einen Friedensgottesdienst in der St.-Jakobi-Kirche.

