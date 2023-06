Für Chemnitzer und Unternehmen: Forscher erklären Wasserstoff

Chemnitz - Unter dem Motto "Open House" findet ab dem morgigen Dienstag am Chemnitzer Fraunhofer-Institut IWU eine Veranstaltungsreihe für Unternehmen statt. Am Donnerstag gibt es einen Tag der offenen Tür. Schwerpunkt: Wasserstoff als Energieträger.

Dr. Ulrike Beyer (52), Leiterin der "Referenzfabrik.H2", mit einem Modell, das die Wasserstofferzeugung mithilfe von Strom aus Wind- und Sonnenenergie demonstriert. © Maik Börner

Ulrike Beyer (52), Leiterin der "Referenzfabrik.H2", erklärt, was das Element alles kann: "Wasserstoff ist wie der Käse für die frische Milch."

In diesem Fall sind erneuerbare Energien die Milch, "die aber schnell verderben und nicht so gut transportiert werden können, dann ist der Käse der Wasserstoff - also das, was die Milch haltbar macht".



Zudem wird ein Brennstoffzellen-System präsentiert, das Wasserstoff-Autos antreibt. Ebenfalls wird der Aufbau eines Elektrolyseurs beschrieben, einer Vorrichtung, bei der Wasser mittels Strom (aus Wind oder Sonne) in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird.