GDL-Chef Weselsky platzt der Kragen: "City-Bahn-Geschäftsführung sollte sich schämen!"

Weil die City-Bahn Chemnitz die 35-Stunden-Woche nicht will, kocht GDL-Chef Claus Weselsky (65) vor Wut. © Carsten Koall/dpa

In einem offenen Brief an die Kommunalpolitiker rund um Chemnitz macht der GDL-Chef seinem Ärger Luft. Großer Streitpunkt ist noch immer die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.

City-Bahn-Chef Straube ist weiterhin strikt dagegen, verweist auf Mehrkosten von zwei Millionen pro Jahr, die durch Steuergelder finanziert werden müssen.

Gleichzeitig würden die Streiks für Steuerzahler kaum ins Gewicht fallen - das soll der City-Bahn-Chef laut Weselsky gesagt haben. "Herr Straube behauptet, dass die Streiks der GDL der City-Bahn Chemnitz nur 'leicht verschmerzbare Unkosten' bereiten. Wir sagen: gelogen!", schimpft der GDL-Boss.

Durch die Streiks würden enorme Kosten entstehen. "Das alles wird den Chemnitzern und Steuerzahlern süffisant als glatte Unwahrheit serviert und untergejubelt", so der GDL-Chef.

Die Gewerkschaft werde es nicht zulassen, dass die Eisenbahner der City-Bahn als Mitarbeiter 2. Klasse behandelt werden. Für Weselsky steht fest, dass sich die Gewerkschaft am Ende durchsetzen wird. Die Frage ist nur: wann?

Es droht damit ein Endlos-Zoff und weitere Streikwellen!