Gefahrenstelle Bahnübergang: Chemnitzer Polizei klärt Schulkinder über Gefahren auf

Chemnitz - Bahngleise sind kein Spielplatz. Viele Kinder missachten diese Binsenweisheit. Am gestrigen Dienstag gab es deshalb wieder Gefahren-Unterricht für die 5. Klasse der Kooperationsschule in Chemnitz. Dazu hatten Bundespolizei Chemnitz und das Präventionsteam der Bahn an den Haltepunkt Borna eingeladen.