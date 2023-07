Haltepunkt entfällt: Hier fahren in dieser Woche Busse statt Bahnen

Chemnitz - Bei der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) gibt es in den kommenden Tagen auf zwei Strecken in Sachsen Fahrplanabweichungen.

Auf der Linie RB 45 Chemnitz-Elsterwerda entfällt ab Mittwoch ein Haltepunkt. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Auf der Linie RB 45 von Chemnitz über Riesa nach Elsterwerda entfällt am Mittwoch und Donnerstag wegen Bauarbeiten der Zughalt in Wülknitz (Landkreis Meißen). Wie die MRB am heutigen Montag mitteilte, werden die Fahrgäste, die dort aus- oder einsteigen wollen, mit Bussen von beziehungsweise nach Tiefenau gebracht.

"Die Bushalte befinden sich an den bekannten Zughaltepunkten", so ein Unternehmenssprecher.

Wegen des Schienenersatzverkehrs müssen die Abfahrts- und Ankunftszeiten verändert werden. Wer aus Richtung Chemnitz kommend nach Wülknitz will, muss zum Beispiel um 9.25 Uhr in Tiefenau aussteigen, von dort um 9.32 Uhr den Bus nehmen und ist dann um 9.42 Uhr in Wülknitz (regulär um 9.22 Uhr).

Wer dagegen von Wülknitz aus in Richtung Chemnitz möchte, steigt dort um 8.10 Uhr in den Bus und ist zehn Minuten später in Tiefenau. Dort fährt der Zug dann um 8.25 Uhr ab. Regulär fährt man um 8.28 Uhr von Wülknitz mit dem Zug.

Die Änderungen sind bereits im Fahrplan aufgeführt.