Helfer proben am Wasserschloss Klaffenbach den Flut-Notfall

Chemnitz - Am Wasserschloss Klaffenbach in Chemnitz probten Katastrophenschützer am heutigen Dienstag den Notfall: Sie errichteten Spundwände, bauten mobile Pumpen und Notstromaggregate auf - immer mit dem Blick auf die Uhr. Denn wenn die Würschnitz Hochwasser führt, zählt jede Minute.