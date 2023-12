Hochwasser-Warnung in Sachsen: Pegel der Chemnitz bei Alarmstufe 3, Überschwemmung am Schloßteich

Wegen der aktuellen Wetterlage steigen die Pegel der Flüsse. Die Stadt Chemnitz warnt vor Hochwasser.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Tauwetter und anhaltender Regen ließen an Heiligabend die Pegel der Flüsse in Chemnitz und Umgebung steigen.

Der Wasserstand am Sonntagmorgen gegen 6.20 Uhr an der Georgbrücke. © Sabrina Massing Für die Flüsse Chemnitz und Würschnitz galt am Sonntagmorgen die Hochwasserwarnstufe 3. "In einzelnen Gebieten kann es aktuell zu Überschwemmungen kommen", heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Stadtverwaltung am frühen Sonntagmorgen. Gegen 9 Uhr lag der Pegel Chemnitz 1 mit 3 Metern im roten Bereich (Alarmstufe 3). In den vergangenen Tagen lag der Messpunkt an der Georgbrücke normal bei rund 80 Zentimetern. Die Würschnitz ist mit einem Stand von 206 Zentimetern auch bei Alarmstufe 3. Chemnitz Lokal So feiert Chemnitz dieses Jahr Weihnachten! Stufe 4 gilt für den Fluß Chemnitz ab einem Pegelstand von 3,30 Metern. "Die Feuerwehr Chemnitz warnt in den betroffenen Gebieten weiterhin über die Hochwassersirenen", heißt es weiter aus dem Rathaus. Die Glösaer Straße musste zwischen B107, Chemnitztalstraße und Edwin-Hoernle-Straße wegen des Hochwassers voll gesperrt werden. Die Stadt bittet die Chemnitzer, sich von Fließgewässern fernzuhalten, Kellerräume, Unterführungen und ähnliches zu meiden und überflutete Bereiche weder zu Fuß noch mit Fahrzeugen zu durchqueren.

Auch an der Gondelstation ist das Wasser übergetreten. © Ralph Kunz

Überschwemmung am Schloßteich: Hier haben sich die Wassermassen ihren Weg bis zu den Parkbänken gebahnt. © Ralph Kunz

Der Schloßteich ist über die Ufer getreten. Das Wasser steht nun auch auf den angrenzenden Parkplätzen. © Ralph Kunz

Aktuell macht der Regen über Chemnitz Pause. Vereinzelte Schauer soll es vor allem am Sonntagabend nochmal geben. Der Pegelstand der Chemnitz liegt aktuell bei 3,01 Metern, die Würschnitz hat einen Wasserstand von 2,06 Metern.

Blick auf das Viadukt an der Annaberger Straße. Der Pegel der Chemnitz ist gegen 8.45 Uhr auf knapp 3 Meter angestiegen. © Ralph Kunz

Gegen 8.20 Uhr an der Bierbrücke in Chemnitz. © Ralph Kunz

Am Sonntagmorgen musste das Technische Hilfswerk (THW) zu einer Überflutung am Schloßteich in Chemnitz ausrücken. Teile der Schloßteichinsel stehen unter Wasser, darunter auch Spielplätze. Ein Bagger musste Müll aus einem Schieber holen, damit das Wasser abfließen kann. Aktuell kämpfen zahlreiche Einsatzkräfte an vielen Stellen um die Hochwassersituation einzudämmen. Der Pegel der Chemnitz steht aktuell bei 298 Zentimetern, die Würschnitz hat einen Wasserstand von 208 Zentimetern erreicht.

Ein Bagger musste Müll aus einem Schieber holen, damit das Wasser abfließen kann. © Erik Frank Hoffmann

Überflutung am Chemnitzer Schloßteich. © Erik Frank Hoffmann

B180 ist zwischen Oberlungwitz und Gersdorf aufgrund von Überflutungen voll gesperrt.

Auch die B180 zwischen Neu-Eibenberg und Burkhardtsdorf ist in beiden Fahrtrichtungen bis auf weiteres gesperrt. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Der Pegel der Chemnitz hat gegen 7.15 Uhr einen Stand von 295 Zentimetern erreicht. 8 Uhr soll der Regen in Chemnitz dann vorerst nachlassen.

Der Kappelbach an der Zwickauer Straße gegen 7 Uhr - auch hier ist der Pegel bedrohlich hoch. © Patrick Engert

An diesen Orten können Anwohner bei Bedarf Sandsäcke

bekommen: Freiwillige Feuerwehr Glösa, Bornaer Straße 205, 09114 Chemnitz

Freiwillige Feuerwehr Klaffenbach, Rödelwaldstraße 3, 09123 Chemnitz

Freiwillige Feuerwehr Altchemnitz, Uhlestraße 16, 09120 Chemnitz

Freiwillige Feuerwehr Erfenschlag, Dr.-Karl-Wolff-Straße 1, 09125 Chemnitz

Freiwillige Feuerwehr Röhrsdorf, Limbacher Straße 25a, 09247 Chemnitz

Feuerwehrtechnisches Zentrum, Carl-von-Bach-Straße 10, 09116 Chemnitz Die Freiwillige Feuerwehr Klaffenbach war seit 2.48 Uhr im Einsatz am Wasserschloss. Die Einsatzkräfte konnten nach dem Schließen der großen Schieber und dem Aufbau des Dammbalkenverschlusses das Wasserschloss sichern.

Erhöhter Pegel der Chemnitz an der Bornaer Straße. © Erik Frank Hoffmann

Hochwasserwarnstufe 3 in Chemnitz: Sirenen warnen in den betroffenen Gebieten. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Auf den Autobahnen warnt die Polizei am frühen Sonntagmorgen vor Aquaplaninggefahr! Betrifft die A72 zwischen Einfahrt Stollberg-Nord und Niederfrohna in beiden Richtungen und die A4 Richtung Dresden zwischen Glauchau-Ost und Frankenberg.

Die Glösaer Straße in Chemnitz musste zwischen B107, Chemnitztalstraße und Edwin-Hoernle-Straße gesperrt werden. © Erik Frank Hoffmann Hochwasser auf der B180 Oberlungwitz zwischen Goldbachstraße und Stollberger Straße - hier sind beide Fahrtrichtungen gesperrt. Vollsperrung auf der S252 in Sankt Egidien, Lungwitzer Straße zwischen Am Viadukt und Ortsausgang Hochwasser. In Zwickau ist die Olzmannstraße zwischen Marienthaler Straße und Ortsausgang aufgrund von Wasser auf der Fahrbahn bis auf weiteres gesperrt.

Auch die Glösaer Straße in Chemnitz musste wegen Hochwasser zwischen B107, Chemnitztalstraße und Edwin-Hoernle-Straße gesperrt werden. Hier kam ein Auto von der Fahrbahn ab und landete im Graben.



Hochwasser im Landkreis Zwickau: Feuerwehren starten Aufbau der mobilen Hochwasserschutzsysteme

Hochwasser in Sankt Egidien: Der Lungwitzbach überschwemmte die Lungwitzer Straße. © André März Die Zwickauer Mulde hatte am Morgen nach Angaben des Landeshochwasserzentrums in Colditz und Zwickau-Pölbitz Warnstufe 2 erreicht. Die Stadtverwaltung Zwickau teilte gegen 10.15 Uhr mit: "Aufgrund der derzeit nicht eindeutigen Prognosen wurde entschieden, die mobilen Hochwasserschutzsysteme an der Crossener Pappelkurve und am Moritzbach in Pölbitz aufzubauen. Die entsprechenden Freiwilligen Feuerwehren wurden alarmiert. Dementsprechend ist aktuell die Crossener Straße/ Straße der Einheit gesperrt. Abschnitte des Wegs auf dem Mulderad- und -wanderweg sind ebenfalls gesperrt. Auf die Einsatzkräfte ist entsprechend Rücksicht zu nehmen, Anweisungen sind zu beachten." In Wechselburg erreichte die Mulde gegen 10 Uhr mit 3,59 Metern bereits die Stufe 3. Der Lungwitzbach in St. Egidien hatte am Morgen Warnstufe 3 erreicht und lag bereits im roten Bereich. Die Lungwitzer Straße wurde überschwemmt. Seit 8 Uhr sinkt hier aber glücklicherweise der Pegel wieder, mittlerweile gilt wieder Alarmstufe 1. Aktuelle Informationen zur Hochwasserlage gibt es online beim Landeshochwasserzentrum.

Die Schneefälle gingen am Samstagabend in Regen über. Auch an Heiligabend soll es immer wieder regnen.

Der Pegel der Mulde steigt seit Samstagabend immer weiter. Das sorgt auch in Wechselburg im Kreis Mittelsachsen für Hochwasser. © EHL Media