Hochwasser-Warnung in Sachsen: Pegel der Chemnitz sinkt langsam wieder

Der Pegel der Chemnitz hat gegen 7.15 Uhr einen Stand von 295 Zentimetern erreicht. 8 Uhr soll der Regen in Chemnitz dann vorerst nachlassen.

Die Freiwillige Feuerwehr Klaffenbach war seit 2.48 Uhr im Einsatz am Wasserschloss. Die Einsatzkräfte konnten nach dem Schließen der großen Schieber und dem Aufbau des Dammbalkenverschlusses das Wasserschloss sichern.

An diesen Orten können Anwohner bei Bedarf Sandsäcke bekommen:

Auf den Autobahnen warnt die Polizei am frühen Sonntagmorgen vor Aquaplaninggefahr! Betrifft die A72 zwischen Einfahrt Stollberg-Nord und Niederfrohna in beiden Richtungen und die A4 Richtung Dresden zwischen Glauchau-Ost und Frankenberg.

Auch die Glösaer Straße in Chemnitz musste wegen Hochwasser zwischen B107, Chemnitztalstraße und Edwin-Hoernle-Straße gesperrt werden. Hier kam ein Auto von der Fahrbahn ab und landete im Graben.

In Zwickau ist die Olzmannstraße zwischen Marienthaler Straße und Ortsausgang aufgrund von Wasser auf der Fahrbahn bis auf weiteres gesperrt.

Vollsperrung auf der S252 in Sankt Egidien, Lungwitzer Straße zwischen Am Viadukt und Ortsausgang Hochwasser.

Hochwasser in Sankt Egidien: Der Lungwitzbach überschwemmte die Lungwitzer Straße. © André März

Die Zwickauer Mulde hatte am Morgen nach Angaben des Landeshochwasserzentrums Zwickau-Pölbitz Warnstufe 2 erreicht.

Die Stadtverwaltung Zwickau teilte gegen 10.15 Uhr mit: "Aufgrund der derzeit nicht eindeutigen Prognosen wurde entschieden, die mobilen Hochwasserschutzsysteme an der Crossener Pappelkurve und am Moritzbach in Pölbitz aufzubauen. Die entsprechenden Freiwilligen Feuerwehren wurden alarmiert. Dementsprechend ist aktuell die Crossener Straße/ Straße der Einheit gesperrt. Abschnitte des Wegs auf dem Mulderad- und -wanderweg sind ebenfalls gesperrt. Auf die Einsatzkräfte ist entsprechend Rücksicht zu nehmen, Anweisungen sind zu beachten."

In Wechselburg und in Colditz erreichte die Mulde am Mittag Stufe 3.

Der Lungwitzbach in St. Egidien hatte am Morgen Warnstufe 3 erreicht und lag bereits im roten Bereich. Die Lungwitzer Straße wurde überschwemmt.

Seit 8 Uhr sinkt hier aber glücklicherweise der Pegel wieder, mittlerweile gilt wieder Alarmstufe 1.

Aktuelle Informationen zur Hochwasserlage gibt es online beim Landeshochwasserzentrum.



Die Schneefälle gingen am Samstagabend in Regen über. Auch an Heiligabend soll es immer wieder regnen.