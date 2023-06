Immer mehr illegale Feuerwerke im Chemnitzer Stadtgebiet

Im Ortsteil Gablenz soll es jeden Sonnabend illegal böllern. Der Stadt sind aber keine Beschwerden bekannt. (Symbolbild) © imago/Frederic Kern

Nach dem Bericht über Böller und Raketen im Ortsteil Schönau meldeten sich genervte Anwohner bei der Stadt und gaben Hinweise auf mögliche Verursacher. Das Ordnungsamt ermittelt noch.

Jetzt meldete sich ein User bei Twitter und beschwerte sich über Sonnabend-Feuerwerke weit nach 22 Uhr im Ortsteil Gablenz. "Zuletzt war es im Bereich Senefelder Straße zu hören. Es knallte regelmäßig, also wohl aus Batterien."

Davon ist der Stadt nichts bekannt. Genehmigte Feuerwerke gab es am Wochenende am Stadion Gellertstraße, in Hilbersdorf und Helbersdorf. Die Genehmigungen reichen in der Regel bis 22 Uhr, in Ausnahmen bis 22.30 Uhr.