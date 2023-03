Immer mehr Schwarzfahrer in Chemnitz, jetzt reagiert die City-Bahn

Weitere Kontrollen in den City-Bahnen sollen die Fahrgäste vom Schwarzfahren abhalten. © Kristin Schmidt

Wie die CBC am Mittwoch informierte, stieg in Chemnitz die Anzahl der Schwarzfahrer im Jahr 2022 (284) im Vergleich zu 2019 (241) um 18 Prozent - die Corona-Jahre wurden dabei nicht beachtet.

Außerdem wurden in den ersten zwei Monaten des neuen Jahres bereits 100 Fahrgäste ohne gültiges Ticket erwischt. Hochgerechnet würde dies beinahe eine Verdreifachung im Vergleich zu 2022 bedeuten.

CBC-Geschäftsführer Friedbert Straube: "Schwarzfahrer erschleichen sich Leistungen auf Kosten der zahlenden Fahrgäste. Das wollen wir nicht. Deshalb erhöhen wir den Kontrolldruck!"

Die logische Konsequenz für die City-Bahn: In Zukunft werden noch mehr an ihrer Kleidung erkennbare Kundenberater in den Zügen unterwegs sein. Zusätzlich sollen künftig auch Kontrolleure in Zivil die Fahrgäste kontrollieren.

Außerdem gibt es eine kleine Aufmerksamkeit für alle Fahrgäste mit gültigem Ticket: einen sauren Apfelring. Das ganze frei nach dem Motto: "Lieber in den sauren Apfel beißen als eins auf die Birne kriegen."