Keine Tickets mehr in Zügen: Die MRB und das Fahrkarten-Problem

Chemnitz - Seit September 2022 werden in den Zügen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) nahezu keine Tickets mehr verkauft. Fahrgäste müssen sich vor Fahrtantritt eine gültige Fahrkarte kaufen. Doch so mancher Reisender hat das noch nicht verstanden.

In den Zügen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) kommt es immer wieder zu Problemen: Manche Fahrgäste wissen offenbar nicht, dass sie vor Fahrtantritt ein Ticket kaufen müssen. © Klaus Jedlicka

Montagmorgen im RE 3 von Hof über Chemnitz nach Dresden: Innerhalb weniger Minuten kontrolliert die Schaffnerin drei Männer, die kein Ticket vorzeigen können, den Fahrschein allerdings im Zug kaufen wollen.

Zwei der drei Männer sprechen kein Deutsch, einer von ihnen mit Akzent. "No ticket in the train", entgegnet die Frau leicht genervt den Fahrgästen.



Der Mann, der bereits seit einigen Jahren in Deutschland lebt und gut Deutsch spricht, erklärt, dass er nicht gewusst habe, dass die Tickets nun vor Fahrtantritt gekauft werden müssen.

Doch die Diskussion half nichts: Zwei der drei Männer wurde eine Strafe von 60 Euro aufgebrummt. Der dritte Fahrgast konnte ein Anschlussticket erwerben, hatte damit Glück gehabt.

Doch wie will die MRB dieses Problem lösen? Wären Ticketautomaten im Zug eine Lösung? Ein Sprecher dazu: "Das ist nicht geplant." Vielmehr müsste der Reisende sich selbst informieren.

Dazu heißt es: "Fahrgäste, die nur selten mit uns reisen oder denen deutsche Sprachkenntnisse fehlen, sollten sich im Vorfeld neben den Fahrzeiten auch über die Regelungen zum Fahrscheinerwerb informieren."