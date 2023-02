Knallharte Analyse: Darum meiden viele Chemnitzer die Innenstadt

Chemnitz - Schon lange versucht die Stadt Chemnitz , die City attraktiver zu machen. In Gesprächen mit Bürgern wird allerdings klar: Viele Chemnitzer meiden weiterhin die Innenstadt. TAG24 macht die Knallhart-Analyse: Darum bleiben viele Chemnitzer der City fern!

Besonders übel sind die Zustände auch "Am Wall". Dort sorgten in der Vergangenheit Beleidigungen, Belästigungen und Gewalt-Attacken für Aufsehen. Eine Eisladen-Besitzerin sagte vor einigen Monaten gegenüber TAG24 : "Das ist der schlimmste Ort von ganz Chemnitz!".

Jüngstes Beispiel: eine Auseinandersetzung zweier Gruppen im Einkaufszentrum "Galerie Roter Turm" . Im Januar randalierten dabei mehrere Jugendliche im Shopping-Center, zwei von ihnen prügelten sich. Auf Facebook und Co. wurde das Randale-Video verbreitet - die Chemnitzer zeigten sich schockiert.

Schlägereien , Sex-Attacken , Raubüberfälle : Viele Chemnitzer fühlen sich in der Innenstadt nicht sicher. Das geht nicht nur aus Gesprächen mit Bürgern hervor, auch in Social-Media-Kanälen wird das geringe Sicherheitsgefühl immer wieder angesprochen.

Immerhin: Ordnungsbürgermeister Knut Kunze (52, parteilos) hat das Problem erkannt und bei der Stadtratssitzung am Dienstag mehr Sicherheits-Maßnahmen für die Innenstadt versprochen. Künftig sollen mehr Polizeistreifen durch die City rollen - ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Durch das Ladensterben zieht es weniger Menschen in die Innenstadt. Denn: Laut einer Umfrage der Stadt Chemnitz gehen 70 Prozent der Befragten zum Einkaufen in die City.

Autofahrer werden fürs Parken in der City zur Kasse gebeten. Das könnte Innenstadt-Besucher abschrecken. © Kristin Schmidt

Wer mit dem Auto in der Innenstadt parkt, muss teilweise tief in die Tasche greifen. Mit dem sogenannten "Parkraumkonzept" hat die Stadt das kostenlose Parken in der City abgeschafft.

Das hat einige Vorteile, beispielsweise dass die Lärm- und Abgasbelastung sinkt. Allerdings gibt es auch eine Schattenseite: Autofahrer besuchen eher Einkaufszentren am Rand der Stadt, bei denen die Parkplätze nichts kosten. Die Innenstadt ist für Autofahrer damit weniger attraktiv.

Zwar möchte die Stadt, dass so viele Bürger wie möglich mit Bus und Bahn in die City kommen, doch angesichts der ohnehin schon vollen Busse und des Personalmangels ist das einfach nicht umsetzbar - die Busse würden aus allen Nähten platzen!

Ein weiteres Problem: Durch Bauprojekte fielen die Innenstadt-Parkplätze am Tietz und an der Johanniskirche weg. Über den Wegfall ärgerten sich einige Chemnitzer.