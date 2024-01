Mega-Gewinn aus Eurojackpot geht nach Chemnitz

Eine Chemnitzerin hat im Eurojackpot fast 200.000 Euro gewonnen. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Wie Sachsenlotto mitteilte, kann sich die Spielerin nach der Ziehung vom Dienstag über 176.276,20 Euro freuen. Sie gewann in der Klasse 3.

"Die Chemnitzerin hat ihren Spielschein für die Ziehung am Nachmittag des Ziehungstages über sachsenlotto.de abgegeben. Im ersten ihrer neun ausgefüllten Tippfelder befindet hat sie mit der Auswahl der Zahlen '19, 26, 36, 48, 49' die Gewinnzahlen korrekt vorausgesagt, anders als bei den Eurozahlen. Mit den richtigen '5aus50' sicherte sie sich den Gewinn in der dritten Gewinnklasse", so eine Sprecherin von Sachsenlotto.

Da die Gewinnerin eine registrierte Kundin auf sachsenlotto.de ist, muss sie sich noch nicht mal melden, sondern kann sich direkt auf eine Überweisung auf ihr Konto freuen.

Die Gewinnklasse 1 beim Eurojackpot wurde übrigens nicht geknackt, sodass der Jackpot nun seine Maximalgrenze von 120 Millionen Euro erreicht hat. Am Freitag gibt es dann die nächste Chance auf den Supergewinn.