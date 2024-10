Mega-Transport! Darum wurde dieser DDR-Schnellzug durch Chemnitz gefahren

Chemnitz - Passanten staunten wohl am Dienstagabend in Chemnitz nicht schlecht: Der "ICE des Ostens" ging auf Reisen. Der DDR-Schnellzug VT 18.16.03 wurde abends vom Schauplatz Eisenbahn in Hilbersdorf zum Solaris Technologie- und Gewerbepark in Kappel transportiert. Warum diese Aktion?