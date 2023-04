Mehr als 400 limitierte Vinyl-Releases zum offiziellen Feiertag der Schallplatte

Vinyl boomt: Der Besuch kleiner Plattenläden lohnt sich nicht nur zum Record Store Day. © Hannes P. Albert/dpa

Rund 240 Läden nehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an der internationalen Verkaufsaktion teil, wie der Veranstalter mitteilte. "Wir möchten erreichen, dass die Leute wieder in die Plattenläden gehen und die Kultur vor Ort erleben. Mit dieser Idee ist der Record Store Day ja auch entstanden", sagt Projektmanager Carsten Wetzl.

Tatsächlich wird die einstmals totgesagte Schallplatte in Deutschland immer mehr gekauft. Der Vinyl-Absatz legte dem Bundesverband für Musikindustrie (BVMI) zufolge 2022 mit 4,3 Millionen verkauften Platten um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Schallplatten halten sich nach Streaming und CDs auf dem dritten Platz mit einem Branchenumsatz von 6 Prozent.

Entstanden ist der Aktionstag 2008 in den USA, in Deutschland nehmen Schallplattenläden seit 2011 teil. In Dresden sind es Drop Out Records, Fat Fenders, ZentralOHRgan und GrooveAmt Records, alle in der Neustadt beheimatet, sowie der Sweetwater Recordstore in Loschwitz. In Chemnitz beteiligt sich der Underworld Recordstore.