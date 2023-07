Mehrere Autos im Chemnitzer Zentrum beschädigt: Elektroroller steckt in Seitenscheibe

Die Polizei in Chemnitz konnte nach mehreren Sachbeschädigungen an Autos am Mittwoch einen Tatverdächtigen stellen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei in Chemnitz am heutigen Mittwoch einen Tatverdächtigen (37) zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos fassen.

Nach mehreren Sachbeschädigungen an Autos in Chemnitz konnte die Polizei einen Tatverdächtigen stellen. (Symbolbild) © haertelpress / Harry Härtel Was war passiert? Gegen 10.15 Uhr rief ein Zeuge in der Zieschestraße die Polizei. Dort hatte ein Mann an sechs geparkten Autos die Seitenspiegel beschädigt und war dann in Richtung Augustusburger Straße geflüchtet. "Die eingesetzten Polizisten trafen kurz darauf am Tatort ein und stellten den Tatverdächtigen im Tatortumfeld. Bei ihm handelt es sich um einen 37-jährigen Deutschen. Der verhaltensauffällige Mann wurde zunächst auf ein Polizeirevier und nach den ersten polizeilichen Maßnahmen in ein Fachkrankenhaus gebracht", teilte die Polizei mit. Der 37-Jährige ist offenbar auch für weitere Beschädigungen tatverdächtig. Als eine VW-Fahrerin (35) am Dienstagmorgen von der Carl-von-Ossietzky-Straße auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abbiegen wollte, näherte sich ein Unbekannter, schlug gegen eine Seitenscheibe und zerbrach dann noch die Heckscheibe des Autos. Chemnitz Lokal Schwerer Arbeitsunfall in Chemnitz: 19-Jähriger stürzt mehrere Meter in die Tiefe Der Täter ergriff die Flucht.

Spiegel beschädigt, Antenne abgeknickt