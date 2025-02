Mit neuer Speisekarte: Beliebtes Café auf dem Brühl öffnet wieder

Chemnitz - Das ehemalige "Dreamers" auf dem Brühl in Chemnitz erwacht aus dem Winterschlaf. Nach einigen Wochen der Umgestaltung eröffnet das Café am Samstag neu.

Am Samstag ab 10 Uhr können sich alle Chemnitzer selbst ein Bild machen. "Es ist kein großes Rahmenprogramm für die Eröffnung geplant", so Dallinger. "Wir machen einfach auf und zeigen unsere Arbeit und unsere Produkte. Livemusik wird's aber geben."

Für die Kaffeespezialisten war es das erste Mal, dass sie eine ganze Speisekarte mit Frühstück und herzhaften Gerichten entwickelt haben. "Der Fokus liegt auf vegetarischer Küche", so die Bohnenmeister. "Vieles gibt es zudem als vegane Variante. Wir haben aber auch Fleisch."

Und auch in der neuen Speisekarte wurde der "Dreamers"-Charakter, wie ihn die Besucher kennen, erhalten. "Es gibt zum Beispiel weiterhin den Kaiserschmarrn", so Dallinger. "Das hatten sich viele gewünscht." Davon soll es drei verschiedene Versionen geben.

Geöffnet hat das "Dreamers by Bohnenmeister" dann immer Mo., Mi. und Do. von 11 bis 18 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr.