Nach 1,5 Jahren Leerstand: Schauspielerin eröffnet neues Café im smac

Chemnitz - Am morgigen Mittwoch zieht neues Leben ins Foyer des smac ein: Nach anderthalb Jahren Leerstand eröffnet das neue Café "Julius im Schocken" in Chemnitz. Die deutsch-israelische Schauspielerin Nirit Sommerfeld (63) übernimmt die Leitung des Cafés, dessen Name eine besondere Bedeutung für sie hat.