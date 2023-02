Nach Messer-Ärger in Chemnitzer City: Darum können die Täter nicht abgeschoben werden

Chemnitz - In den vergangenen Tagen kam es in Chemnitz zu zwei Messer-Straftaten in der Innenstadt. In beiden Fällen handelt es sich laut Polizei um Algerier. Viele TAG24-Leser fragten sich daraufhin: Warum werden die Täter nicht abgeschoben? TAG24 hakte beim sächsischen Innenministerium nach.