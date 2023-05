Notfall an Himmelfahrt? Diese Chemnitzer Ärzte sind heute in Bereitschaft

Chemnitz - Unglücke und Krankheiten machen auch vor Feiertagen nicht halt. Wir informieren Euch, wo Ihr in Chemnitz an Christi Himmelfahrt Hilfe bekommt.

Im Falle eines Notfalls haben Chemnitzer Ärzte auch am Männertag Bereitschaftsdienst. (Symbolbild) © 123rf/Milkos

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen (bis Freitag, 7 Uhr): Tel. 116117.

Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.



www.kvs-sachsen.de

Kinderärztlicher Notdienst am Donnerstag von 9 bis 19 Uhr:

Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

Augenärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft am Donnerstag von 9 bis 19 Uhr:

Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

Zahnärztliche Bereitschaft am Donnerstag von 9 bis 11 Uhr und 16 bis 18 Uhr:

Gemeinschaftspraxis Dr. Wagner & Dipl.-Stom. Wagner, Würzburger Straße 25, Tel. 0371/4015461 (Bitte melden Sie sich vorher telefonisch in der Praxis an!) Aktuelle Änderungen: www.zahnaerzte-in-sachsen.de

Apotheken von Donnerstag, 8 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr:

Zentral Apotheke, Rathausstraße 7, Tel. 0371/36757900

Bethanien-Apotheke, Zeisigwaldstraße 101, Tel. 0371/6665200

Tierärztlicher Notdienst: Gemeinschaftspraxis TÄ Haase, Tel. 03726/2970

Gift-Notruf: Tel. 0361/730730

Störungen im Versorgungsgebiet der eins energie in Sachsen GmbH: Strom Tel. 0800/111148910; Erdgas Tel. 0800/111148920; Trinkwasser Tel. 0800/111148930; Fernwärme/-kälte Tel. 0800/111148940; Stadtbeleuchtung Tel. 0800/111148911