Polizei sucht Rentner: Er wurde zuletzt im Chemnitz Center gesehen

Vermisst! Der 72-Jährige aus Chemnitz verschwand aus einem Wohnheim. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei

Gegen 17.15 Uhr wurde der Senior das letzte Mal in seinem Wohnheim in der Leipziger Straße gesehen.

Gegen 18 Uhr bemerkten Mitarbeiter dann sein Fehlen und riefen die Polizei.

Der 72-Jährige hat Erinnerungsprobleme und ist außerdem dringend auf Medikamente angewiesen.

Bereits am Dienstagabend und in der Nacht wurde das Umfeld des Heimes, der Küchwald und auch seine ehemalige Wohnadresse in der Straße Am Bahrehang abgesucht.

"Bei der Suche kamen sowohl ein Fährtenhund als auch Personensuchhunde zum Einsatz. Dennoch erbrachte auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers keine Anhaltspunkte zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort", heißt es von der Polizei.

Der Vermisste wird so beschrieben:

etwa 1,50 Meter groß

korpulent

kurze, weiße Haare

zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein weiß-schwarz gestreiften, kurzärmligen Hemd, eine schwarze, kurze Hose und blaue Gummischuhe.



er ist eher schlecht zu Fuß, nutzt gelegentlich öffentliche Verkehrsmittel

Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, hat ein Busfahrer den Vermissten im Chemnitz Center an der Haltestelle gesehen.

"Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich der Vermisste bis gegen 18 Uhr im Bereich des Einkaufszentrums, zuletzt im Bereich Media Markt, aufgehalten hat. Zudem liegt ein aktuelles Bild von ihm vor," so die Polizei.

Im Chemnitz Center hatte er ein etwa zehn Minuten dauerndes Gespräch mit einer jungen Frau geführt. Sie soll etwa 25 Jahre alt sein, dunkle lange Haare haben, eine Brille trage und hatte einen grauen Kinderwagen dabei. Die Frau trug ein weißes T-Shirt, eine dunkle Hose und weiße Sportschuhe.

Die Polizei fragt: Wer hat den 72-Jährigen seit Dienstagabend gesehen? Wem ist der Vermisste in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Die junge Frau, die mit dem Vermissten sprach, wird gebeten sich zu melden.