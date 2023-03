Rekord-Ansturm auf die Messe "Chemnitzer Frühling"

Rund 16.500 Besucher wollten am Wochenende den Frühling genießen. Auf bis zu 200 Meter wuchs zeitweise die Warteschlange an der Chemnitzer Messe. C³-Chef Ralf Schulze (55) stand staunend im Foyer: "Wir sind überwältigt. Das ist neuer Saisonrekord."

Wenn der grüne Daumen kribbelt, aber der März nur Eisblumen bereithält, hilft der "Chemnitzer Frühling": In der Messe sorgte die Sehnsucht nach dem Lenz für großen Ansturm. Auch der Blütenflor für das Stadtzentrum wartet schon auf seinen großen Auftritt. Die Pflanzsaison ist nicht mehr weit, prophezeien Meteorologen.

Schon bald soll der Frühling auch Chemnitz erreichen. © Kristin Schmidt

Mit etwas Glück bricht Ende der Woche der Lenz auch draußen an: "Die Hoffnung auf das erste Frühlingswochenende mit Sonnenschein und Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad verfestigt sich in unseren Prognosen", sagt Meteorologe Florian Engelmann (35) vom Deutschen Wetterdienst.

Das freut auch Gärtner Falk Horn (53): "Unsere Gewächshäuser sind rappelvoll mit Frühblühern. Wir brauchen Platz."

Der Gartenbaubetrieb in Geringswalde stattet dieses Jahr die Rabatten von Chemnitz aus: 13.600 Stiefmütterchen in Orange, Blau, Gelb und Weiß, 1000 blaue Primeln und 600 weiße Tausendschön sollen ab Ende März im Stadthallenpark und am Schloßplatz gepflanzt werden.