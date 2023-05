Rentner aus Chemnitz spurlos verschwunden: Wo ist Oleksander?

Oleksander (72) aus Chemnitz wird seit Sonntag vermisst. © 123rf/heiko119, Polizei

"Letztmalig gesehen wurde der Mann in der Nacht zu Sonntag in seiner Unterkunft in der Rembrandtstraße. In den Morgenstunden wurde festgestellt, dass er verschwunden ist", so ein Polizeisprecher.

Da nicht auszuschließen ist, dass sich der 72-Jährige in einer hilflosen Lage befindet, wurde sofort nach dem Rentner gesucht - erfolglos!

So wird Oleksander beschrieben:

etwa 1,75 Meter groß

schlank

hat kurze, graue Haare

trägt vermutlich eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und blaue Schuhe

spricht nur wenig Deutsch

Nun braucht die Polizei Eure Hilfe. Habt Ihr den Rentner gesehen? Wisst Ihr, wo er sich aufhält?