Schilf-Bürgerstreich am Chemnitzer Schlossteich: Kahlschlag oder "Erfrischungskur"?

Chemnitz - Am Wochenende bekamen einige Besucher am Schlossteich in Chemnitz einen Schreck: Die Grünflächen am Ufer waren radikal gestutzt, Weidenschößlinge ganz weg und das Schilf auf Dreitagebart-Länge gekürzt. "Das regt Bürger auf", weiß Anlieger Harald Deckow (54).