Schließung wegen Umbau: Chemnitzer Kinderbibliothek öffnet wieder

Chemnitz - Die Kinderbibliothek in der Zentralbibliothek im Chemnitzer Tietz wurde in den vergangenen Wochen umgestaltet und erneuert. Nun steht pünktlich zum Kindertag die Wiedereröffnung an.

Die Kinderbibliothek ist Teil der Stadtbibliothek im Tietz an der Chemnitzer Zentralhaltestelle. © Kristin Schmidt

Seit Anfang April wurde im Bereich der Kinderbibliothek unter anderem der Fußbodenbelag komplett erneuert und auch das Konzept neu ausgerichtet. Durch die Umgestaltung ist nun ein besonders kindgerechter, intuitiv zu nutzender und selbstständig erschließbarer Bibliotheksbereich entstanden.

"Die Gestaltung orientiert sich dabei konsequent an den Bedürfnissen und Entwicklungsvoraussetzungen von Kindern und soll ihnen einen noch besseren Zugang zu Medien und zum Lesen ermöglichen", erklärt die Chemnitzer Stadtverwaltung.

Außerdem ist ein neuer Veranstaltungsraum entstanden, wo es in ruhiger Atmosphäre Angebote für Kita- und Vorschulgruppen geben wird, inklusive Bewegungsfreiheit für lebendige Geschichten und Leseabenteuer.

Mit der Neugestaltung setzt die Bibliothek ein klares Zeichen für frühkindliche Bildung, Leseförderung und Aufenthaltsqualität.