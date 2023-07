04.07.2023 06:55 1.519 Schock-Fund in Chemnitz: Leiche auf Fußweg entdeckt

Schockierender Fund in Chemnitz: Am Dienstagmorgen wurde eine tote Person auf einem Fußweg in der Tschaikowskistraße entdeckt. Die Polizei ermittelt.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Schock-Fund in Chemnitz am frühen Dienstagmorgen: Auf dem Sonnenberg wurde eine tote Person auf einem Fußweg entdeckt! Schrecklicher Fund in der Tschaikowskistraße in Chemnitz: Eine tote Person lag am Dienstagmorgen am Rande eines Fußweges. Die Polizei riegelte die Straße ab. Derzeit sind die Hintergründe noch völlig unklar. © Haertelpress Polizei und Rettungskräfte eilten gegen 5 Uhr zur Tschaikowskistraße. Dort lag eine leblose Person auf einem Fußweg, wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigt. Zur Todesursache und zur Identität konnte die Polizei bisher nichts sagen - die Ermittlungen laufen. Die Tschaikowskistraße wurde wegen des Schock-Fundes am Dienstagmorgen gesperrt.

Titelfoto: Haertelpress