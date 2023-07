19.07.2023 16:00 1.400 Schwerer Arbeitsunfall in Chemnitz: 19-Jähriger stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Am Dienstag stürzte bei Bauarbeiten ein 19-Jähriger in Chemnitz mehrere Meter in die Tiefe.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Schwerer Arbeitsunfall in Chemnitz! In Chemnitz verletzte sich am Dienstag ein Arbeiter (19) bei einem Unfall schwer. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Der tragische Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr im Ortsteil Kapellenberg. "Bei Bauarbeiten in der Beckerstraße stürzte gestern ein 19-jähriger Arbeiter aus circa acht Metern Höhe ab und verletzte sich schwer", so die Polizei am Mittwoch. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gemeinsam mit der Landesdirektion Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz, ermittelt die Polizei zu dem Vorfall.

