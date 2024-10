So wurde das Café Schlosswald im Zweiten Weltkrieg genutzt

Im Zweiten Weltkrieg konnten sich Chemnitzer im einstigen "Restaurant und Kaffee zum Schlosswald" vor Luftangriffen retten.

Von Stella Kreuzer

Chemnitz - Das "Café Schlosswald" in der Salzstraße in Chemnitz ist ein beliebtes Mietlokal. Dabei reicht die Geschichte des Traditionslokals bis in die 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurück. Im Zweiten Weltkrieg spielte das einstige "Restaurant und Kaffee zum Schlosswald" eine wichtige Rolle.

Jörg Köhler mit einem Bild seines Großvaters Paul Köhler. Dieser betrieb das Lokal ab den 1930er-Jahren bis 1970. © Kristin Schmidt "Meine Großeltern haben beim Luftangriff auf Chemnitz 1945 einigen Chemnitzer Bürgern das Leben gerettet", sagt der Inhaber des Lokals in Schloßchemnitz, Jörg Köhler (59). Er betreibt das "Café Schlosswald" in der vierten Generation. Urgroßvater Edmund kaufte 1920 das Lokal und baute bereits vor dem Zweiten Weltkrieg neben dem alten Bierkeller einen Luftschutzraum. Vor dem Notausgang befindet sich noch heute eine große Betonplatte, die damals die Trümmer abwehren sollte. Als bei dem verheerenden Bombenangriff am späten Abend des 5. März 1945 in Chemnitz mehr als 2 100 Menschen ihr Leben verloren, waren es Lene und Paul Köhler, die in dem Luftschutzraum Zuflucht boten.

Im Luftschutzraum steht eine Truhe mit alten Fotos. © Kristin Schmidt

Jörg Köhler (59) steht im alten Bierkeller und blickt in den Luftschutzraum. © Kristin Schmidt

"Selbst der Bierkeller war voller Leute."