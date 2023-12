Stadt Chemnitz warnt vor Hochwassergefahr

Im Moment liegt der Pegel Chemnitz 1 mit 113 Zentimetern noch im grünen Bereich. Tendenz steigend. In den vergangenen Tagen lag der Messpunkt an der Georgbrücke normal bei rund 80 Zentimetern.

"Aufgrund der aktuellen Wetterlage steigen die Pegelstände in den Flüssen und Bächen des Stadtgebietes Chemnitz an. Anwohner werden gebeten, sich regelmäßig über die Wasserstände zu informieren", heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Stadtverwaltung.

Am Samstag werden in Westsachsen zunächst ergiebige Schneefälle erwartet, die im Laufe des Tages aber in Regen übergehen. Der bleibt auch in der Nacht zu Sonntag.