Stadt Chemnitz warnt vor Hochwassergefahr: Pegel erreicht Alarmstufe 1

Chemnitz - Die Stadt Chemnitz warnt vor steigenden Pegelständen an den Flüssen im Stadtgebiet.

Der Pegel an der Georgbrücke in Chemnitz. (Archivbild) © Kristin Schmidt

"Aufgrund der aktuellen Wetterlage steigen die Pegelstände in den Flüssen und Bächen des Stadtgebietes Chemnitz an. Anwohner werden gebeten, sich regelmäßig über die Wasserstände zu informieren", heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Stadtverwaltung.

15 Minuten nach Mitternacht lag der Pegel Chemnitz 1 mit 195 Zentimetern bereits im gelben Bereich (Alarmstufe 1). Tendenz steigend. In den vergangenen Tagen lag der Messpunkt an der Georgbrücke normal bei rund 80 Zentimetern. Die Würschnitz ist mit einem Stand von 132 Zentimetern auch bei Alarmstufe 1.

Die Warn-App Nina gab am Abend eine Hochwasserwarnung der Stufe 1 für die Zwickauer Mulde, die Zwota und deren Nebenflüsse im Bereich der Stadt Klingenthal und der Gemeinde Muldenhammer aus. Erste Überschwemmungen seien nicht mehr auszuschließen.

Auch für die Pleiße im Landkreis Zwickau gilt Alarmstufe 1.

Aktuelle Informationen zur Hochwasserlage gibt es online beim Landeshochwasserzentrum.