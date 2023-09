07.09.2023 14:59 2.042 Streit auf Chemnitzer Sonnenberg eskaliert: Mann (31) schwer verletzt

In der Nacht zu Mittwoch ist in Chemnitz in der Nähe der Dresdner Straße ein Mann (31) bei einem Streit schwer verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Bei einem Streit auf dem Sonnenberg in Chemnitz ist ein Mann (31) in der Nähe der "Bazillenröhre" schwer verletzt worden. In der Nähe der Dresdner Straße an der "Bazillenröhre" fanden Polizisten einen schwer verletzten Mann (31). (Archivbild) © Maik Börner Wie die Polizei mitteilte, geschah die Auseinandersetzung bereits in der Nacht zu Mittwoch. Beamte der Bundespolizei fanden in der Nähe der Dresdner Straße an der Unterführung am Hauptbahnhof einen schwer verletzten Mann (31).

Der 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Chemnitz Lokal Chemnitz: Treppe auf dem Kaßberg wird wochenlang gesperrt Was war passiert? Aktuell ist bekannt, dass er mit einem Bekannten unterwegs gewesen sein soll. Es kam dann zum Streit zwischen den beiden. Als die Situation eskalierte, soll der Begleiter den 31-Jährigen am Arm schwer verletzt haben. Danach flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und geht bereits ersten Hinweisen nach. Zeugen, die an der Bahnunterführung bzw. im Bereich an der Dresdner Straße im Zusammenhang mit der Tat etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 0371 387-3448 zu melden.

Titelfoto: Maik Börner