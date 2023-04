Stromkasten beschädigt: Bahnstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz gesperrt!

Der RE6 der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) muss derzeit umgeleitet werden. Die direkte Strecke von Chemnitz nach Leipzig ist derzeit gesperrt. © dpa/Jan Woitas

Wie die Polizei in Leipzig mitteilte, wurde an der Bahnstrecke in Geithain ein Stromkasten beschädigt. "Daher musste die Strecke gesperrt werden, die Ermittlungsarbeit vor Ort läuft", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Laut der DB Netz AG kommt es durch die Beschädigungen zu Störungen an den Signalen. Daher kann wohl auch aus Sicherheitsgründen kein Zug fahren.

Laut einem Sprecher der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) werden die Züge nun umgeleitet. Dadurch entfallen die Zwischenhalte Bad Lausick, Geithain, Narsdorf und Burgstädt - die Fahrzeit erhöht sich zudem.

Auch die City-Bahn ist von der Streckensperrung betroffen. Zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und Burgstädt fahren derzeit keine Züge. "Ein Busnotverkehr ist ab Chemnitz Hauptbahnhof eingerichtet", heißt es.