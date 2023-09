Sturzgefahr für Radfahrer! ADFC fordert intensivere Kontrollen durch die Stadt

Chemnitz - Viele Haltestellen in Chemnitz sind für Zweiradfahrer gefährlich. Grund: Busse graben tiefe Längsrillen in den Asphalt.

Das Tiefbauamt geht auf die Kritik nicht ein: "Der Zustand der Haltestellen wird durch Tiefbauamt und CVAG in der Regel alle sechs Wochen kontrolliert." Zudem gebe es Kontrollen mit Fahrrädern. Wie oft, konnte die Stadt nicht sagen.

ADFC-Vorsitzender Ralph Sontag (57) weiß um die Gefahren von Längsrillen in Chemnitz. Er setzt auf Straßenkontrollen mit Zweirädern: "Einige Mängel sind aus der Perspektive durch die Windschutzscheibe nicht wahrnehmbar."

Für die Stadt ein schwer erkennbares Problem, weil das Tiefbauamt Straßen meist mit Autos oder zu Fuß kontrolliert. So werden die Rillen oft nicht gesehen.

Hinweise zu Straßenschäden nimmt die Stadt an unter: tiefbauamt@stadt-chemnitz.de .

Die Benachteiligung von Fahrradfahrern in Chemnitz erlebt Radl-Fan Harald Deckow (58) täglich: "Hindernisse, gefährliche Bordsteine, ungesehene Längsrillen - das Tiefbauamt sollte Straßen mit einspurigen Fahrzeugen kontrollieren und handeln."

Volkmar Zschocke (54, Grüne) weiß um Straßenkontrollen mit Fahrrädern - aus Leipzig. "Es wäre gut, Straßen und Radwege häufiger aus der Perspektive von Zweiradfahrenden zu kontrollieren. An Diensträdern sollte das nicht scheitern."

Am Falkeplatz sollten Rad-, Moped- und Motorradfahrer lieber die linke Fahrspur nehmen. © Sven Gleisberg

"C the unseen" (Sehe das Ungesehene) lautet das Motto der Kulturhauptstadt Chemnitz. Dieses Leitbild gilt aber nicht nur für Kunst und Kultur, sondern auch für Probleme im Verkehr. Jahrelang verschluderten Rat und Verwaltung die kaputten Straßen.

Kurz vor der Kulturhauptstadt werden alle Probleme offenbar auf einmal behoben. Entsprechend genervt reagieren viele Autofahrer auf die vielen Baustellen.

Doch während die Probleme der vierrädrigen Fahrzeuge wenigstens erkannt und behoben werden, lässt die Stadt die Zweiradfahrer oft allein. Es gibt so viele Stellen, die nur für Fahrrad-, Moped- oder Motorradfahrer erkennbar sind. Doch solche Fahrzeuge benutzen städtische Straßenkontrolleure wohl eher selten.

Tiefe Längsrillen im Asphalt an Bushaltestellen, Radwege, die einfach enden, Radwege, die auf hohe Bordsteine zusteuern. All das sieht eine Straßenkontrolle im Auto nicht. Zu Fuß ebenso wenig. Dazu muss sich ein Mitarbeiter des Tiefbauamts aufs Fahrrad oder Pedelec schwingen und die Straßen abfahren.

"C the unseen", in vielerlei Hinsicht ein passendes Motto.