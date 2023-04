Tierischer Rettungseinsatz in Chemnitz: Elf Entenküken befreit

Erst vor einer Woche benötigte ein frisch geschlüpftes Entenküken in Chemnitz Hilfe. Es hatte offenbar den Anschluss an seine Mutter verpasst und verirrte sich in einen Asia-Imbiss auf dem Kaßberg. Eine Passantin sicherte das Küken in einem Karton und rief die Tierrettung zu Hilfe, die die kleine Ente in eine Pflegestelle brachte.