Treppe auf dem Chemnitzer Kaßberg wird lange gesperrt: Das ist der Grund

Chemnitz - Die marode Treppenanlage auf dem Kaßberg in Chemnitz soll nun neu gebaut werden. Die gern genutzte Verbindung muss dafür wochenlang gesperrt werden.

Die Anlage befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, daher ist ein Neubau ab Oktober geplant. © Claudia Ziems

Wie die Stadt mitteilte, sollen die Arbeiten zum Abriss und Neubau der Treppe am 4. Oktober starten.

Der Zustand der Anlage, die die Hohe Straße und den verlängerten Fußweg zur Bierbrücke verbindet, hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr verschlechtert.

Im vergangenen Winter musste sie aus Verkehrssicherheitsgründen sogar gesperrt werden. Aktuell weist ein Schild auf die vorsichtige Nutzung hin.

Die neue Treppe wird an der gleichen Stelle gebaut.

"Die Stufen werden geringfügig so weit verbreitert, wie es maximal möglich war, ohne in den vorhandenen alten Baumbestand einzugreifen. Die neue Treppe erhält eine moderne Beleuchtung im Handlauf", so die Stadt weiter.