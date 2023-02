Tuberkulose-Ausbruch in Chemnitz: Hotline informiert über Krankheit

Dresden/Chemnitz - Aufgrund eines Tuberkuloseausbruchs im sächsischen Chemnitz informiert die Barmer Krankenkasse ab sofort in einer landesweiten Sonderhotline über die ansteckende Krankheit.

Im Januar kam es in Chemnitz zu einem Tuberkuloseausbruch. Mittlerweile sind weitere Fälle bestätigt. (Symbolbild) © picture alliance / dpa-tmn

"Oft ist unklar, wann man sich infizieren und wie man sich vor Infektionen schützen kann. Diese und weitere Fragen beantwortet unser Expertenteam entsprechend des aktuellen Stands der Wissenschaft", sagte Barmer-Geschäftsführer in Sachsen, Fabian Magerl, am Mittwoch.

Die Hotline soll dazu beitragen, Unklarheiten rund um das aktuelle Infektionsgeschehen auszuräumen und Ängste zu möglichen Ansteckungsrisiken zu nehmen.



Im Januar kam es in einer Pflegeschule in Chemnitz zu einem Tuberkuloseausbruch. Nach Angaben der Stadt liege die Zahl der ermittelten Kontaktpersonen bei rund 170, davon würden etwa 150 in Chemnitz leben.

Die Zahl der dort festgestellten Infektionen liege bei 28, wobei 21 hiervon auf Pflegeschüler entfallen, so eine Sprecherin der Stadt.