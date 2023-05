Unkraut sorgt für Ärger auf Gehwegen: Das müsst Ihr beim Entfernen beachten

Es wuchert wieder auf den Fußwegen. Vor allem bei Verbundpflaster bahnt sich Unkraut seinen Weg, aber auch zwischen großen Trittplatten. © privat

"Jetzt geht es ja noch, aber in ein paar Wochen steht das Unkraut so hoch, dass ich mit den Rädern hängen bleibe", schimpft die Chemnitzerin Brigitte Uhlig (71). Die Seniorin aus Gablenz ärgert sich jedes Jahr wieder über den unschönen Anblick auf den Gehwegen rund um ihr Wohnhaus in der Charlottenstraße. "Unser Nachbar macht da kaum was dagegen", schimpft die 71-Jährige.



Welche Pflichten haben Hausbesitzer bei der Entfernung von Wildwuchs vor ihrem Haus? "Die Reinigungspflicht auf dem Gehweg erstreckt sich jeweils entlang der Breite der Grundstücke an der erschließenden öffentlichen Straße. Sie umfasst insbesondere auch Trennstreifen zwischen Fahrbahn und Gehweg oder Gehweg und Grundstück, Böschungen, Stützmauern, Baumscheiben und Ähnliches", erklärt die Stadt Chemnitz auf TAG24-Nachfrage.

Stark verunkrautete Gehwege, von denen möglicherweise Gefährdungen oder Behinderungen ausgehen, können gemeldet werden. Dann erfolgt eine Kontrolle durch den ASR.