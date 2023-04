Unschöne Entdeckung am Chemnitztal-Radweg: Ist das Kunst oder kann das weg?

Unbekannte besprühten die Begrenzungssteine mit roter Farbe. © Zweckverband "Chemnitztalradweg"

Nahe der Stahlbrücken Diethensdorf wurden mehrere Begrenzungssteine mit roter Farbe beschmiert. "Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, ein optischer Mehrwert wird hier allerdings nicht geboten", kommentiert Benjamin Schreiter, Projektmanager beim Zweckverband "Chemnitztalradweg", das unerwünschte Kunstwerk.

Der bisher noch unbekannte Künstler hat sich offenbar außerdem auch bei den Sportgeräten am Fitnessparkplatz in Markersdorf über ganze Geländerläufe bis hin zum Schustertunnel am Naturschutzgebiet "Schusterstein" in Auerswalde verewigt.

Das Entfernen der Schmierereien kostet jedes Mal viel Zeit und Geld. Sehr frustrierend, findet auch Schreiter. Immerhin könne beides an anderer Stelle viel besser investiert werden.