Versuch in Chemnitz: Hier sollen Pflanzkübel den Verkehr ausbremsen

Chemnitz - Mehr Platz für Autos? Chemnitz versucht im Ortsteil Schönau das Gegenteil. Ein zunächst einjähriger Verkehrsversuch mit Pflanzkübeln soll ab März Laster- und Durchgangsverkehr in Bahn- und Nauwerckstraße erschweren. Nach einem Jahr schauen alle Beteiligten, was es gebracht hat.

An ihrer Seite arbeitete Stadtrat Dietmar Berger (73, Linke): "Die Anwohner sind vom Verkehr genervt."

Simon Adomat via www.imago-images.de

Dietmar Berger sieht die Slalomstrecke auf Bahn- und Nauwerckstraße als sinnvoll an: "Schwerlastverkehr ist sowieso verboten. Künftig wird es für Laster noch schwieriger." Berger hofft auch auf Tempo 30.

Die Absage an den Weiterbau des Südrings zur Zwickauer und Kalkstraße musste Folgen haben. Die jahrelange Rennstrecke von Bahn- bis Stelzendorfer Straße konnte so nicht bleiben. Schön, dass die Verwaltung hier den Wünschen der Anwohner folgt.



In dem Schönauer Wohngebiet geht es jeden Tag zu wie auf einer Hauptstraße. Auto um Auto zwängt sich durch die rechtwinkligen Kurven bis zur Zwickauer Straße. Der anstehende Verkehrsversuch soll Durchfahrern den Spaß nehmen.

Ausweichrouten zwischen Zwickauer- und Neefestraße gibt es genug. Jagdschänken-, Jaenicke- und Lützowstraße heißen die Alternativen. Außerdem wird die mittlere Verbindung ja nicht gesperrt, nur erschwert.

Aber generell müssen sich Autofahrer auf mehr Gegenwind in der Verkehrsplanung einstellen. Spanien plant Tempo 30 in allen Kommunen. Paris verdreifacht die Parkgebühren für SUVs und in vielen Straßen verengen neue Radstreifen den Autoverkehr.

Das geht in die richtige Richtung. Wir müssen zu einem Miteinander der Verkehrsteilnehmer kommen. Und der Anwohner.