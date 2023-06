Verwirrung um den Klapperbrunnen: Ehrengäste reisten umsonst zum Testlauf

Chemnitz - Kein Test am Klapperbrunnen in Chemnitz. Die Restaurierung des Schmuckstücks am Busbahnhof ist weitgehend abgeschlossen. Doch einen Brunnentest sagte die Stadt in letzter Minute ab. Was die Ehrengäste aber nicht wussten! Sie kamen trotzdem - und saßen auf dem Trockenen.