Vietnamese droht Abschiebung: Kritik an Votum von Härtefallkommission

Pham Phi Son (65) aus Chemnitz soll nach 35 Jahren abgeschoben werden. Die Jusos Sachsen kämpfen dagegen an, rufen zu einem "entschlossenen Handeln" auf.

Chemnitz - In Sachsen gibt es Kritik an einer Entscheidung der Härtefallkommission zu einem Vietnamesen, der schon seit mehr als drei Jahrzehnten in Chemnitz lebt und dem nun die Abschiebung droht.

Max Stryczek von den Jusos Sachsen will die Abschiebung des Vietnamesen nicht hinnehmen. Er und seine Jusos-Kollegen rufen zu einem "entschlossenen Handeln" auf. © Maik Börner Politiker von Linken, SPD und Grünen sprachen sich am Montag ebenso wie der Flüchtlingsrat erneut für ein Bleiberecht von Pham Phi Son und seiner Familie aus. Die Kommission hatte sie am Freitag nicht als Härtefall eingestuft. Nach Angaben der Landesdirektion Sachsen war die Familie bereits zur Ausreise verpflichtet, wurde aber für die Zeit des Härtefallverfahrens geduldet. Die Ausländerbehörde der Stadt Chemnitz muss nun prüfen, ob die Abschiebung erfolgen kann. Die Begründung zur Entscheidung der Härtefallkommission liege noch nicht vor, teilte die Stadt am Montag auf Anfrage mit. Man werde "selbstverständlich nochmals die Voraussetzungen für ein mögliches Bleiberecht prüfen". Ein offenes Verfahren sei dazu aktuell noch anhängig. Bei dieser Prüfung werde auch das neue Chancen-Aufenthaltsrecht Berücksichtigung finden. Chemnitz Lokal Fördermittel unrechtmäßig verwendet? Ärger bei Chemnitzer Bürgerplattform Pham Phi Son lebt seit gut 35 Jahren in Sachsen. Mehr als 80.000 Menschen hatten sich in einer Online-Petition für den Verbleib der Familie ausgesprochen. Der Vietnamese war 1987 als Vertragsarbeiter in die DDR gekommen. Zwischenzeitlich war er allerdings länger als ein halbes Jahr wieder in Vietnam gewesen und hatte damit Fristen in Deutschland verletzt. Der Fall beschäftigte bereits Gerichte, ebenso wie die Härtefallkommission des Landes, die ein Bleiberecht nun erneut ablehnte. SPD-Landesvize Sophie Koch (25) machte unter anderem geltend, dass die Tochter der Familie kurz vor der Einschulung steht. "Eine Abschiebung wäre ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen, die seit Jahren in Deutschland leben und jetzt trotzdem Angst vor einer Abschiebung haben müssen", sagte sie. Die Grünen-Politikerin Petra Čagalj Sejdi (44) schrieb auf Twitter: "Wie kann man Menschen, die bereits 35 Jahre hier leben und die als Vertragsarbeiter in der DDR ihren Schweiß für das Wohlergehen der Bevölkerung gelassen haben, abschieben? Sie gehören nach Sachsen."

Familie kämpft weiter darum, dass sie in Sachsen bleiben darf